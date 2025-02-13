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Бабич: я очень счастлив быть в "Спартаке", останусь здесь

Защитник московского "Спартака" Срджан Бабич высказался о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Спартак"
"Интерес из Саудовской Аравии? Я не буду это комментировать. Я очень счастлив быть в "Спартаке". Останусь ли в "Спартаке"? Да", - цитирует Бабича ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что клуб из Саудовской Аравии заинтересован в подписании защитника московского "Спартака" Срджана Бабича в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне сербский защитник провел за красно-белых во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт Бабича с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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