"Интерес из Саудовской Аравии? Я не буду это комментировать. Я очень счастлив быть в "Спартаке". Останусь ли в "Спартаке"? Да", - цитирует Бабича ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что клуб из Саудовской Аравии заинтересован в подписании защитника московского "Спартака" Срджана Бабича в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне сербский защитник провел за красно-белых во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт Бабича с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Бабич: я очень счастлив быть в "Спартаке", останусь здесь
Защитник московского "Спартака" Срджан Бабич высказался о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Спартак"