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Магомедов: "Динамо" Махачкала способно войти в топ-8 РПЛ

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Ражаб Магомедов поделился целями команды на вторую часть сезона.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
С самого начала перед нами стояла задача войти в десятку. В этом плане ничего не изменилось, цель та же. По силам ли финишировать в восьмерке или в шестерке? В шестерке будет финишировать тяжело. А войти в топ-8 нам по силам, – заявил Магомедов Metaratings.

Махачкалинское «Динамо» дебютирует в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне. После 18 туров команда занимает 11-е место, набрав 17 очков. Отставание от восьмого места составляет 9 очков.

28 февраля на домашнем стадионе «Анжи Арена» «Динамо» проведет свой первый матч после возобновления чемпионата. Соперником станет московский «Локомотив».

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