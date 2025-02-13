По информации Metaratings Тер-Абрамян близок к назначению генеральным директором «Крыльев Советов».
36-летний специалист ранее работал в КХЛ и ряде хоккейных клубов, включая «Спартак», «Авангард» и «Хумо», где занимался маркетингом и спонсорскими проектами.
Также «Матч ТВ» сообщал, что самарский клуб ведет переговоры с Тер-Абрамяном, несмотря на официальное заявление властей Самарской области о сохранении Вадима Андреева в должности генерального директора.
Источник: Тер-Абрамян покинул ФНЛ и может стать генеральным директором "Крыльев Советов"
Роберт Тер-Абрамян ушел с поста коммерческого директора Футбольной национальной лиги.
Фото: СБК