"Конечно, я буду очень рад, если "Спартак" повторит результат 2017 года и вновь станет чемпионом. Уверен, что команда сделает все, чтобы достичь этого. Впереди целая часть сезона, так что все возможно", - цитирует Карреру "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице.
Команда Деяна Станковича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
Каррера: буду очень рад, если "Спартак" повторит результат 2017 года и вновь станет чемпионом
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался об амбициях красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"