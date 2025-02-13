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Каррера: буду очень рад, если "Спартак" повторит результат 2017 года и вновь станет чемпионом

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался об амбициях красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, я буду очень рад, если "Спартак" повторит результат 2017 года и вновь станет чемпионом. Уверен, что команда сделает все, чтобы достичь этого. Впереди целая часть сезона, так что все возможно", - цитирует Карреру "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице.

Команда Деяна Станковича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".

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