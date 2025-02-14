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Барбоза: приход Солари и его связка с Барко сделает "Спартак" более весомым претендентом на чемпионство

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о переходе Пабло Солари в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, приход Солари и его связка с Барко усилит "Спартак" и сделает его более весомым претендентом на чемпионство. Может ли их связка с Барко стать лучшей в РПЛ? Да, это хорошие игроки, которые уже взаимодействовали и умеют играть в связке", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".

Пабло Солари перешел в московский "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" в зимнее трансферное окно за 10 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. Ранее полузащитник выступал вместе с Эсекьелем Барко за "Ривер Плейт".

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице с 8-ю очками в своем активе.

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