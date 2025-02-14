"Хочу, чтобы мы взяли Кубок России и снова навязали борьбу за первое место вплоть до последнего тура. Понятное дело, что идеальная картина — это чемпионство и кубок, об этом всем мы мечтаем. Но как минимум навязать борьбу за чемпионство хочется, да и кубок тоже при этом не отпускать. Думаю, что все это вполне реально", - цитирует Лещука "Матч ТВ".
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом", который занимает 7-е место в таблице с 26-ю очками в своем активе. Команде Марцела Лички предстоит провести две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 московское "Динамо" стало бронзовым призером чемпионата России, отстав от чемпионского "Зенита" на одно очко. Петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести сезонов кряду.
Лещук: хочется навязать борьбу за чемпионство, думаю, что это реально
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук высказался о чемпионских амбициях команды.
Фото: ФК "Динамо"