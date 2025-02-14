Лещук: если куда-то переходить, то уже за границу

"Мне кажется, с каждым таким трансфером размывается мнение, что нельзя переходить в стан принципиального соперника. С одной стороны, понимаю ребят, которые так переходят: у них одна жизнь, одна карьера. Но лично мне бы хотелось, чтобы я достигал успехов только с "Динамо". И если куда-то переходить, то уже за границу. А если уехать не получится, то в идеале было бы всю карьеру отыграть в одном клубе", - цитирует Лещука "Матч ТВ".
Илья Помазун перешел в московский "Спартак" из ЦСКА этой зимой за 1,2 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне голкипер не провел ни одного матча, так как был отстранен от работы с основной командой "армейцев" по решению Марко Николича.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка. В 19-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Оренбургом". "Спартаку" предстоит сыграть на выезде с тольяттинским "Акроном" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.