Семак: у Луиса Энрике и Нино микроповреждения

"У Луиса Энрике и Нино микроповреждения, но они несерьезные. Надеюсь, что много они не пропустят", - приводит слова Семака клубная пресс-служба.
Товарищеский матч между петербургским "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом" состоялся сегодня, 14 февраля. Игра завершилась победой подопечных Сергея Семака со счетом 3:1. Сине-бело-голубые уступали до 51-й минуты, однако сумели переломить ход встречи.
"Зенит" завершил осеннюю часть сезона на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 39 очков в 18 стартовых турах.