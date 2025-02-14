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Семак: у Луиса Энрике и Нино микроповреждения

Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал, почему нападающий Луис Энрике и защитник Нино пропустили матч против "Урала" (3:1).
Фото: ФК "Зенит"
"У Луиса Энрике и Нино микроповреждения, но они несерьезные. Надеюсь, что много они не пропустят", - приводит слова Семака клубная пресс-служба.

Товарищеский матч между петербургским "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом" состоялся сегодня, 14 февраля. Игра завершилась победой подопечных Сергея Семака со счетом 3:1. Сине-бело-голубые уступали до 51-й минуты, однако сумели переломить ход встречи.

"Зенит" завершил осеннюю часть сезона на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 39 очков в 18 стартовых турах.

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