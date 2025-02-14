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Тихонов: Дзюба должен сам признаться, что ему пора на пенсию

Четырёхкратный олимпийский чемпион в биатлоне Александр Тихонов прокомментировал желание 36-летнего нападающего Артема Дзюбы продолжать играть в футбол.
Фото: ФК "Акрон"
"Ну, что Дзюба может показать? Ну, ёлки-палки, надо быть разумным человеком в первую очередь. Дай бог ему здоровья. Хочет — пожалуйста, не хочет, ну, это его дело. На пенсию ему не пора? Знаете, это он должен сказать, а не мы. А, может быть, будет примером для кого-нибудь, забьет чего-нибудь, кто его знает", - приводит слова Тихонова "ВсеПроСпорт".

36-летний форвард Артём Дзюба в текущем сезоне выступает за тольяттинский "Акрон". Его действующий контракт с футбольным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года.

В составе тольяттинцев футболист в общей сложности принял участие в 11 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 3 гола и отдал партнерам по команде 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в 1,8 миллион евро.

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