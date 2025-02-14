"В данный момент, конечно, "Зенит". Но, опять же, остаюсь при своем мнении, которое я говорил в начале сезона, интрига будет до последнего, как и в прошлом чемпионате. В этом будет так же. Думаю, эти три команды однозначно будут бороться до конца", - приводит слова Мостового "ВсеПроСпорт".
По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги (т.е. после 18-ти туров) топ-3 турнирной таблицы представлен следующими командами: футбольный клуб "Краснодар" (39 очков), петербургский "Зенит" (39 очков), московский "Спартак" (37 очков).
Чемпионат России по футболу после зимней паузы возобновится матчами 19-го тура, которые запланированы на период с 28 февраля по 2 марта.
Александр Мостовой назвал основного претендента на чемпионство в РПЛ
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением, кто на данный момент является основным претендентом на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"