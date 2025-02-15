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Аршавин рассказал, при каком условии Вендел может быть назван лучшим игроком РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал заявление тренера "Зенита" Анатолия Тимощука о том, что Вендел является самым сильным в петербургской команде.
Фото: ФК "Зенит"
"Пока идет зимняя пауза, объективно говорить, кто сейчас сильнейший игрок чемпионата, — нельзя. Вендел, безусловно, один из лучших игроков в лиге, а когда он в 100-процентной форме, наверное, действительно лучший", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Бразильский полузащитник Вендел выступает в петербургском "Зените" с октября 2020 года. При этом хавбек покинет клуб в июне 2025 года и станет игроком бразильского "Ботафого".

На данный момент на счету 27-летнего футболиста в составе сине-бело-голубых 142 проведенных официальных матча, 21 забитый гол и 34 отданные голевые передачи. Согласно данный, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет 20 млн евро.

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