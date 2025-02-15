"Пока идет зимняя пауза, объективно говорить, кто сейчас сильнейший игрок чемпионата, — нельзя. Вендел, безусловно, один из лучших игроков в лиге, а когда он в 100-процентной форме, наверное, действительно лучший", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Бразильский полузащитник Вендел выступает в петербургском "Зените" с октября 2020 года. При этом хавбек покинет клуб в июне 2025 года и станет игроком бразильского "Ботафого".
На данный момент на счету 27-летнего футболиста в составе сине-бело-голубых 142 проведенных официальных матча, 21 забитый гол и 34 отданные голевые передачи. Согласно данный, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет 20 млн евро.
Аршавин рассказал, при каком условии Вендел может быть назван лучшим игроком РПЛ
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал заявление тренера "Зенита" Анатолия Тимощука о том, что Вендел является самым сильным в петербургской команде.
Фото: ФК "Зенит"