Генич: "Лукойл" вернулся, чтобы править и помешать "Зениту" в год 100-летия

"У "Лукойла" деньги есть. Они вернулись, чтобы править, помешать "Зениту" в год столетия, вернуть "Спартаку" былое величие и позиционировать "Лукойл" на первом месте. Для этого надо тратить, поэтому они это делают", - цитирует Генича "СЭ".
Напомним, в текущее трансферное окно московский "Спартак" подписал нападающего Ливая Гарсию из греческого АЕКа и полузащитника Пабло Солари, игравшего за "Ривер Плейт".
"Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. Его отставание от лидирующих в чемпионате России "Краснодара" и "Зенита" составляет на данный момент всего два балла.
В мае этого года "Зенит", становившийся чемпионом в шести последних сезонах подряд, отметит столетие со дня основания клуба.