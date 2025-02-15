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Генич: "Лукойл" вернулся, чтобы править и помешать "Зениту" в год 100-летия

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о трансферной кампании "Спартака" этой зимой.
Фото: ФК "Спартак"
"У "Лукойла" деньги есть. Они вернулись, чтобы править, помешать "Зениту" в год столетия, вернуть "Спартаку" былое величие и позиционировать "Лукойл" на первом месте. Для этого надо тратить, поэтому они это делают", - цитирует Генича "СЭ".

Напомним, в текущее трансферное окно московский "Спартак" подписал нападающего Ливая Гарсию из греческого АЕКа и полузащитника Пабло Солари, игравшего за "Ривер Плейт".

"Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. Его отставание от лидирующих в чемпионате России "Краснодара" и "Зенита" составляет на данный момент всего два балла.

В мае этого года "Зенит", становившийся чемпионом в шести последних сезонах подряд, отметит столетие со дня основания клуба.

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