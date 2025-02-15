"Динамо" отозвало Абдулпашу Джабраилова из аренды в "Машуке-КМВ", сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.
20-летний опорный полузащитник был арендован пятигорским клубом, выступавшим в группе "Серебро" дивизиона А Второй лиги, и провел там первую часть нынешнего сезона. На счету хавбека 14 матчей за "Машук-КМВ" в первенстве страны и три – в национальном Кубке. Футболист помог команде выйти в "Золото" дивизиона А по итогам осенней части сезона.
Махачкалинское "Динамо" отозвало из аренды своего полузащитника
Абдулпаша Джабраилов досрочно вернулся в Махачкалу.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала