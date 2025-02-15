Камоцци: с топ-клубом Карпин точно сможет стать чемпионом России

"Карпин - один из лучших тренеров РПЛ на протяжении долгого времени. С топ-клубом он точно сможет стать чемпионом России. "Динамо"? Если это когда-то произойдет, то будет очень интересно, но сейчас там есть главный тренер", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Команда Валерия Карпина финишировала выше середины турнирной таблицы по итогам первой части текущего розыгрыша российской Премьер-лиги. После 18 сыгранных осенью 2024 года туров "Ростов" набрал 26 очков и находится на седьмом месте. Ростовчане одержали в нынешнем чемпионате России семь побед, пять раз завершили матчи вничью и потерпели шесть поражений. За это время желто-синие забили 29 голов, а также пропустили 28 мячей.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Карпин может стать главным тренером московского "Динамо", сменив летом на этом посту Марцела Личку.