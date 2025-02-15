Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
0 - 2 0 2
АрсеналЗавершен
Фулхэм
1 - 0 1 0
Ноттингем Форест1 тайм
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Ипсвич1 тайм
Вест Хэм
0 - 1 0 1
Брентфорд1 тайм
Саутгемптон
0 - 2 0 2
Борнмут1 тайм
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Ньюкасл1 тайм
Кристал Пэлас
20:30
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
3 - 3 3 3
АлавесЗавершен
Осасуна
0 - 1 0 1
Реал Мадрид1 тайм
Атлетико
20:30
СельтаНе начат
Вильярреал
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
0 - 0 0 0
Кальяри2 тайм
Лацио
20:00
НаполиНе начат
Милан
22:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
0 - 0 0 0
Фрайбург2 тайм
Бохум
2 - 0 2 0
Боруссия Д2 тайм
Унион
0 - 2 0 2
Боруссия М2 тайм
Штутгарт
0 - 0 0 0
Вольфсбург2 тайм
Байер
20:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Марсель
19:00
Сент-ЭтьенНе начат
Монако
21:00
НантНе начат
Тулуза
23:05
ПСЖНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
0 - 2 0 2
ДинамоЗавершен
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Локомотив
5 - 1 5 1
Динамо Самарканд2 тайм

Камоцци: с топ-клубом Карпин точно сможет стать чемпионом России

Франко Камоцци, работавший советником экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, уверен, что Валерий Карпин способен стать чемпионом России, если возглавит топ-клуб.
Фото: ФК "Ростов"
"Карпин - один из лучших тренеров РПЛ на протяжении долгого времени. С топ-клубом он точно сможет стать чемпионом России. "Динамо"? Если это когда-то произойдет, то будет очень интересно, но сейчас там есть главный тренер", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Команда Валерия Карпина финишировала выше середины турнирной таблицы по итогам первой части текущего розыгрыша российской Премьер-лиги. После 18 сыгранных осенью 2024 года туров "Ростов" набрал 26 очков и находится на седьмом месте. Ростовчане одержали в нынешнем чемпионате России семь побед, пять раз завершили матчи вничью и потерпели шесть поражений. За это время желто-синие забили 29 голов, а также пропустили 28 мячей.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Карпин может стать главным тренером московского "Динамо", сменив летом на этом посту Марцела Личку.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится