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Экс-тренер "Пари НН" Илич: "Зенит" точно не прогадал с Мимовичем

Бывший тренер "Пари НН" Саша Илич высказался о переходе Огнена Мимовича в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Мимович — очень молодой игрок с огромным потенциалом. Он ярко проявил себя в матчах за "Црвену Звезду" в Лиге чемпионов. Я верю в его качества, даже несмотря на свою молодость, он точно может дать многое "Зениту" и помочь команде достичь серьезных результатов. С ним они точно не прогадали", - цитирует Илича "РБ Спорт".

Огнен Мимович перешел в петербургский "Зенит" из турецкого "Фенербахче" на правах аренды до конца текущего сезона. В этом сезоне на счету защитника 19 матчей за сербскую "Црвену Звезду" во всех турнирах 2 забитых мяча и 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 4 миллиона евро.

После 18-ти сыгранных туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на своем поле с московским ЦСКА, который занимает 6-е место с 31-м очком в своем активе.

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