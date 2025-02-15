"Мимович — очень молодой игрок с огромным потенциалом. Он ярко проявил себя в матчах за "Црвену Звезду" в Лиге чемпионов. Я верю в его качества, даже несмотря на свою молодость, он точно может дать многое "Зениту" и помочь команде достичь серьезных результатов. С ним они точно не прогадали", - цитирует Илича "РБ Спорт".
Огнен Мимович перешел в петербургский "Зенит" из турецкого "Фенербахче" на правах аренды до конца текущего сезона. В этом сезоне на счету защитника 19 матчей за сербскую "Црвену Звезду" во всех турнирах 2 забитых мяча и 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 4 миллиона евро.
После 18-ти сыгранных туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на своем поле с московским ЦСКА, который занимает 6-е место с 31-м очком в своем активе.
Экс-тренер "Пари НН" Илич: "Зенит" точно не прогадал с Мимовичем
Бывший тренер "Пари НН" Саша Илич высказался о переходе Огнена Мимовича в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"