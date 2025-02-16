"Желая выучить русский язык, Пьянич показывает, что он не гастарбайтер какой-то, который заработал денег, уехал и забыл про нашу страну. Приятно, когда иностранные спортсмены хотят привнести что-то больше, чем просто поиграть за какой-то клуб, оставить о себе приятный след", - приводит слова Журовой "ВсеПроСпорт".
Ранее боснийский полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич заявил, что для него важно выучить русский язык. Хавбек выступает за "армейский" клуб с сентября 2024 года. Действующий контракт 34-летнего футболиста рассчитан на срок до 30 июня 2025 года с возможностью его продления на ещё один год.
В текущем сезоне Миралем Пьянич в составе ЦСКА принял участие в 11 официальных матчах, в которых отметился 1 результативной передачей и получил 2 жёлтые карточки.
Журова - о желании Пьянича выучить русский язык: это показывает, что он не гастарбайтер
Депутат Государственной Думы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова отреагировала на высказанное боснийским полузащитником ЦСКА Миралемом Пьяничем желание выучить русский язык.
Фото: ПФК ЦСКА