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Стрепетов - о Луисе Энрике: пока сложно сказать, что он большое приобретение для "Зенита"

Бывший игрок "Зенита" Алексей Стрепетов поделился своим мнением о новичке петербургского клуба, бразильском вингере Луисе Энрике.
Фото: ФК "Зенит"
"Луис Энрике большое приобретение для "Зенита"? Пока сложно сказать. Игрок обладает феноменальной техникой, у него серьезная фактура, он мощный, быстрый. Но для того, чтобы все это мы увидели, он должен обязательно получить взаимодействие с Сантосом, Венделом. Его должен искать Максим Глушенков, наш основной диспетчер вместе с Венделом. Он должен почувствовать в атаке Лусиано, Соболева", - приводит слова Стрепетова "ВсеПроСпорт".

Фланговый атакующий игрок из Бразилии Луис Энрике пополнил состав петербургского "Зенита" 20 января. Российский клуб и 24-летний вингер, чья рыночная стоимость, согласно оценке интернет-портала Transfermarkt, составляет 22 миллиона евро, подписали друг с другом соглашение, которое рассчитано на срок до 30 июня 2029 года.

По состоянию на сегодняшний день Энрике в составе "Зенита" принял участие в четырёх товарищеских матчах, в которых сумел отметиться одним забитым голом (на 16-й мин. в финальном матче Зимнего кубка РПЛ против московского "Спартака").

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