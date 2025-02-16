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Агент сообщил, когда будет объявлено о переходе Алеррандро в ЦСКА

Представитель форварда "РБ Брагантино" Алеррандро Карлос Мейнберг Нето рассказал, когда его клиент прибудет в расположение ЦСКА.
Фото: Getty Images
"Алеррандро приедет в расположение ЦСКА в ближайшие дни. О переходе будет объявлено в начале следующей недели", - приводит слова агента Sport24.

В средствах массовой информации ранее сообщалось, что нападающий Алеррандро и московский ЦСКА подпишут контракт на четыре года, а бразильский клуб "РБ Брагантино" будет выплачена компенсация за досрочное расторжение соглашения в размере 5 миллионов евро.

По итогам прошлого сезона 25-летний центрфорвард забил 21 гол и сделал 7 ассистов в 52 матчах за команду во всех турнирах, а также стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии.

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