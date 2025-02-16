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Тобол2 тайм
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Агент Солари рассказал об адаптации игрока в "Спартаке"

Агент новичка "Спартака" Пабло Солари Ариэль Кипершмид ответил на вопрос об адаптации игрока в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
"Он очень счастлив", - приводит слова агента "РИА Новости".

Во вторник, 11 февраля, московский "Спартак" официально объявил о подписании контракта с вингером "Ривер Плейта" Пабло Солари. Соглашение с 23-летним футболистом подписано на четыре с половиной года. По данным СМИ, красно-белые заплатили за переход аргентинца около 12 миллионов евро.

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