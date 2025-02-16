"Он очень счастлив", - приводит слова агента "РИА Новости".
Во вторник, 11 февраля, московский "Спартак" официально объявил о подписании контракта с вингером "Ривер Плейта" Пабло Солари. Соглашение с 23-летним футболистом подписано на четыре с половиной года. По данным СМИ, красно-белые заплатили за переход аргентинца около 12 миллионов евро.
Агент Солари рассказал об адаптации игрока в "Спартаке"
Агент новичка "Спартака" Пабло Солари Ариэль Кипершмид ответил на вопрос об адаптации игрока в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"