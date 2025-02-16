"Пока предложений из России мне так и не поступало. Но если варианты возникнут, я бы вернулся работать в РПЛ, мне это интересно", - цитирует Илича "РБ Спорт".
Напомним, Саша Илич был назначен на пост главного тренера "Пари НН" в мае 2024 года. В октябре сербский специалист был уволен из клуба. Ему на смену пришел Виктор Гончаренко.
В 16 матчах под руководством Илича нижегородская команда проиграла 11 раз.
При Гончаренко "Пари НН" провели 8 игр, в которых одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.
Экс-тренер "Пари НН" Илич: я бы вернулся работать в РПЛ, мне это интересно
Бывший наставник "Пари НН" Саша Илич рассказал, что ему пока не поступало предложений от российских клубов.
Фото: ФК "Пари НН"