Президент парагвайского клуба "Соль де Америка": клуб из РПЛ сделал предложение по Фернандесу

Президент «Соль де Америка» Гонсалес рассказал о возможном переходе своего игрока в РПЛ.

Фото: ФК "Соль де Америка"

Президент «Соль де Америка» Гонсалес в эфире Monumental AM 1080 сообщил, что один из российских клубов сделал официальное предложение по трансферу нападающего молодежной сборной Парагвая Давида Фернандеса. Название клуба функционер не уточнил.



Давид Фернандес выступает за «Соль де Америка», а также представляет молодежную сборную Парагвая. В прошлом году 19-летний нападающий провел 28 матчей за свой клуб во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.