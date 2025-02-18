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В Уругвае заявили, что решение о проведении товарищеского матча с Россией будет принято в течение недели

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Игра с Россией должна пройти в ноябрьскую паузу этого года. Пока сделка не закрыта, на этой неделе мы примем решение. По месту проведения мы выбираем разные варианты. Этот матч может пройти как в России, так и в одной из азиатских стран", - цитирует Алонсо Sport24.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В прошлом году национальная команда России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу со счетом 11:0 над Брунеем - эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

Национальная команда России располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, Уругвай занимает 11-е место.

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