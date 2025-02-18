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Агент Мартинса высказался о будущем полузащитника "Спартака"

Футбольный агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника "Спартака" Кристофера Мартинса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"
"Кристофер останется в "Спартаке" до конца сезона", - цитирует Боннефона "РБ Спорт".

В текущем сезоне Кристофер Мартинс провел за "Спартак" во всех турнирах 19 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 5-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего полузащитника в 5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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