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СМИ выяснили, от какой суммы "Рубин" отказался, не продав Даку "Локомотиву"

По информации СМИ, московский "Локомотив" этой зимой был заинтересован в услугах албанского нападающего казанского "Рубина" Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Рубин"
Сообщается, что "железнодорожники" были готовы заплатить за форварда 6-7 миллионов евро. Однако казанцы не собирались расставаться с футболистом дешевле, чем за 10 млн евро, в связи с чем "Локомотив" вышел из переговоров.

Мирлинд Даку выступает за казанский "Рубин" с июля 2023 года. С тех пор форвард принял участие в 52 матчах, забил 19 голов, отдал 9 голевых передач и получил 11 желтых карточек.

Действующий контракт албанского игрока с футбольным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 7 млн евро.

Источник: Metaratings

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