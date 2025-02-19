Сообщается, что "железнодорожники" были готовы заплатить за форварда 6-7 миллионов евро. Однако казанцы не собирались расставаться с футболистом дешевле, чем за 10 млн евро, в связи с чем "Локомотив" вышел из переговоров.
Мирлинд Даку выступает за казанский "Рубин" с июля 2023 года. С тех пор форвард принял участие в 52 матчах, забил 19 голов, отдал 9 голевых передач и получил 11 желтых карточек.
Действующий контракт албанского игрока с футбольным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 7 млн евро.
Источник: Metaratings
СМИ выяснили, от какой суммы "Рубин" отказался, не продав Даку "Локомотиву"
По информации СМИ, московский "Локомотив" этой зимой был заинтересован в услугах албанского нападающего казанского "Рубина" Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Рубин"