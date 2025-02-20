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Мор: в "Ростове" всё держится на Карпине - после его ухода наступят очень сложные времена

Бывший игрок московского "Спартака" Эдуард Мор поделился своим мнением о возможном уходе Карпина с поста главного тренера "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
"Если Карпин уйдёт, это будет потерей для "Ростова". Но ещё с осени все понимают, что тяжело. Финансы не такие, как были, и устаёшь от того, что ни за что не борешься. Накладываются постоянные переезды. Продержится до лета — молодец. В "Ростове" всё держится на Карпине — благодаря ему футболисты приходят и не уходят. После ухода Карпина у "Ростова" наступят очень сложные времена", - приводит слова Мора "Чемпионат".

Валерий Карпин занимает должность главного тренера футбольного клуба "Ростов" с декабря 2017 года. По информации СМИ, 56-специалист, который также возглавляет сборную России по футболу, по окончании текущего сезона покинет команду. Ряд телеграм-каналов называл Карпина кандидатом для назначения главным тренером московского "Динамо".

В текущем сезоне "Ростов" под руководством Валерия Карпина в 18 матчах набрал 26 очков, которые позволяют команде сейчас занимать седьмое место в турнирной таблице.

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