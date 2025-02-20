"Последний год у него был сложным, хотел поменять обстановку. Наше руководство пошло навстречу. С нашей стороны мы благодарны Клауди. Понятно, что терять такого игрока с такими качествами очень тяжело, мы до сих пор не нашли ему замену", - приводит слова Оливейры "Матч ТВ".
22 января 2025 года петербургский "Зенит" официально объявил о переходе бразильского атакующего полузащитника Клаудиньо в катарский "Аль-Садд". По информации СМИ, сумма компенсации, которую сине-бело-голубые получили за переход 28-летнего футболиста, составила 20 миллионов евро.
В составе петербургского клуба Клаудиньо с августа 2021 года в общей сложности принял участие в 124 официальных матчах, в которых ему удалось забить в ворота соперников 21 гол и отдать партнерам по команде 31 голевую передачу.
"Не нашли замену". Тренер "Зенита" рассказал об уходе из клуба Клаудиньо
Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра высказался об уходе из петербургского клуба бразильского полузащитника Клвудиньо.
Фото: ФК "Зенит"