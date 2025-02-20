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"Не нашли замену". Тренер "Зенита" рассказал об уходе из клуба Клаудиньо

Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра высказался об уходе из петербургского клуба бразильского полузащитника Клвудиньо.
Фото: ФК "Зенит"
"Последний год у него был сложным, хотел поменять обстановку. Наше руководство пошло навстречу. С нашей стороны мы благодарны Клауди. Понятно, что терять такого игрока с такими качествами очень тяжело, мы до сих пор не нашли ему замену", - приводит слова Оливейры "Матч ТВ".

22 января 2025 года петербургский "Зенит" официально объявил о переходе бразильского атакующего полузащитника Клаудиньо в катарский "Аль-Садд". По информации СМИ, сумма компенсации, которую сине-бело-голубые получили за переход 28-летнего футболиста, составила 20 миллионов евро.

В составе петербургского клуба Клаудиньо с августа 2021 года в общей сложности принял участие в 124 официальных матчах, в которых ему удалось забить в ворота соперников 21 гол и отдать партнерам по команде 31 голевую передачу.

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