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Агент Бразила подтвердил интерес "Рубина" к игроку

Футбольный агент Эдгардо Ласальвия, представляющий уругвайского защитника Мауро Бразила, прокомментировал возможный переход игрока в казанский «Рубин».
Фото: IMAGO
«Да, «Рубин» действительно интересуется Мауро», — цитирует Ласальвию «Евро-Футбол.Ру».

25-летний защитник сейчас находится в статусе свободного агента. Последним клубом Бразила был чилийский «Кобрелоа», который он покинул в декабре 2024 года.

В 2024 году футболист сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. 31 мая 2024 года он дебютировал в составе сборной Уругвая. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет 1 миллион евро.

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