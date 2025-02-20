«Было ли конкретное предложение по Даку этой зимой? Я уже говорил, что до лета Мирлинд останется у нас. Официальных предложений в клуб не поступало», — цитирует Айбатова «Матч ТВ».
Ранее в СМИ сообщалось, что «Локомотив» проявлял интерес к албанскому нападающему.
В текущем сезоне Даку сыграл 19 матчей за «Рубин» во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего игрока составляет 7 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
Гендиректор "Рубина" рассказал о предложениях по Даку этой зимой
Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов в интервью «Матч ТВ» прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Мирлинда Даку в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Рубин"