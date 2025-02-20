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Гендиректор "Рубина" рассказал о предложениях по Даку этой зимой

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов в интервью «Матч ТВ» прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Мирлинда Даку в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Рубин"
«Было ли конкретное предложение по Даку этой зимой? Я уже говорил, что до лета Мирлинд останется у нас. Официальных предложений в клуб не поступало», — цитирует Айбатова «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Локомотив» проявлял интерес к албанскому нападающему.

В текущем сезоне Даку сыграл 19 матчей за «Рубин» во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего игрока составляет 7 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

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