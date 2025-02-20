По информации источника, "Сочи", за который Павел Мелешин выступает на правах аренды, ведет переговоры с красно-белыми о полноценном выкупе игрока.
В текущем сезоне Павел Мелешин провел за "Сочи" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего форварда в 700 тысяч евро.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками.
Источник: "СЭ".
"СЭ": "Спартак" не рассчитывает на Павла Мелешина
Московский "Спартак" в ближайшее время может продать Павла Мелешина.
Фото: ФК "Спартак"