"У "Зенита" есть неплохие полузащитники. Зделар — хороший футболист. В этой ситуации все совпало, у Саши заканчивается контракт. Если ЦСКА устраивает такой переход, значит, он случится. "Зенит" страхуется, раз ищут в опорную зону игрока", - цитирует Гришина "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" приобретет полузащитника ЦСКА Сашу Зделара за 1,5 миллионов евро. В текущем сезоне Зделар провел во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего серба в 4 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 18-ти сыгранных туров "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками.
Гришин: "Зенит" страхуется, раз ищет в опорную зону игрока. Зделар — хороший футболист
Бывший российский футболист высказался о возможном переходе Саши Зделара в "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА