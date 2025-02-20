Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ФКСБ
20:45
ПАОКНе начат
Рома
20:45
ПортуНе начат
Буде-Глимт
20:45
ТвентеНе начат
Галатасарай
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Виктория П
23:00
ФеренцварошНе начат
Аякс
23:00
ЮнионНе начат
Андерлехт
23:00
ФенербахчеНе начат
Реал Сосьедад
23:00
МидтьюлландНе начат

Лига конференций УЕФА

Бетис
20:45
ГентНе начат
Олимпия
20:45
БорацНе начат
Пафос
20:45
ОмонияНе начат
Хайденхайм
20:45
КопенгагенНе начат
Ягеллония
23:00
ТСЦ Бачка-ТополаНе начат
Панатинаикос
23:00
ВикингурНе начат
АПОЭЛ
23:00
ЦелеНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
МольдеНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
17:00
ТорпедоНе начат

Гришин: "Зенит" страхуется, раз ищет в опорную зону игрока. Зделар — хороший футболист

Бывший российский футболист высказался о возможном переходе Саши Зделара в "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА
"У "Зенита" есть неплохие полузащитники. Зделар — хороший футболист. В этой ситуации все совпало, у Саши заканчивается контракт. Если ЦСКА устраивает такой переход, значит, он случится. "Зенит" страхуется, раз ищут в опорную зону игрока", - цитирует Гришина "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" приобретет полузащитника ЦСКА Сашу Зделара за 1,5 миллионов евро. В текущем сезоне Зделар провел во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего серба в 4 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца этого сезона.

После 18-ти сыгранных туров "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится