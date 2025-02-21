Солари - о первом голе за "Спартак": доверие нужно оправдывать на футбольном поле

"Всё хорошо. Я очень доволен своими первыми игровыми минутами и первым забитым мячом в этой футболке. Команда тепло меня приняла, но это доверие нужно оправдывать на футбольном поле. Поэтому этот гол был важен для меня. Мне хочется принести как можно больше пользы "Спартаку", - поделился Солари.
Пабло Солари перебрался в московский "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейт" в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 10 миллионов евро. Солари стал одним из трех зимних новичков "Спартака", наряду с голкипером Ильей Помазуном и форвардом Ливаем Гарсией.
20 февраля московский "Спартак" провел товарищеский матч со столичным "Торпедо" в рамках подготовки к весенней части чемпионата России. Игра завершилась минимальной победой красно-белых (2:1). Победный мяч в концовке игры записал на свой счет Пабло Солари. Еще один гол на счету форварда Манфреда Угальде.