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Солари - о первом голе за "Спартак": доверие нужно оправдывать на футбольном поле

Аргентинский новичок "Спартака" Пабло Солари высказался о своем первом голе за красно-белых в товарищеском матче против "Торпедо" (2:1).
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Всё хорошо. Я очень доволен своими первыми игровыми минутами и первым забитым мячом в этой футболке. Команда тепло меня приняла, но это доверие нужно оправдывать на футбольном поле. Поэтому этот гол был важен для меня. Мне хочется принести как можно больше пользы "Спартаку", - поделился Солари.

Пабло Солари перебрался в московский "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейт" в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 10 миллионов евро. Солари стал одним из трех зимних новичков "Спартака", наряду с голкипером Ильей Помазуном и форвардом Ливаем Гарсией.

20 февраля московский "Спартак" провел товарищеский матч со столичным "Торпедо" в рамках подготовки к весенней части чемпионата России. Игра завершилась минимальной победой красно-белых (2:1). Победный мяч в концовке игры записал на свой счет Пабло Солари. Еще один гол на счету форварда Манфреда Угальде.

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