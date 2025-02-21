"Я верю, что мы можем стать чемпионами. Сфокусирован только на нашей команде, подводить итоги будем в конце сезона", - цитирует Ленини "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с самарскими "Крыльями Советов". Команда Мурада Мусаева примет на своем поле грозненский "Ахмат" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
Полузащитник "Краснодара" Ленини: я верю, что мы можем стать чемпионами
Полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини высказался о чемпионских амбициях команды.
Фото: ФК "Краснодар"