В последний день зимнего трансферного окна 29-летний футболист перешёл из московского ЦСКА в петербургский "Зенит". По информации СМИ, сумма компенсации за его переход без учёта бонусных выплат составила 1,3 миллион евро.
При этом интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Саши Зделара в 4 миллиона евро, но срок его соглашения с "армейским" клубом истекал 30 июня 2025 года. Контракт же с сине-бело-голубыми рассчитан на срок до 30 июня 2026 года.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Стала известна зарплата Саши Зделара в "Зените"
По информации СМИ, зарплата опорного полузащитника сборной Сербии Саши Зделара в петербургском "Зените" составит 1 млн евро в год без учёта бонусных выплат.
Фото: ФК "Зенит"