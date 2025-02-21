"Он сыграл 90 минут, это его первая игра, надо чуть находить автоматизм с командой. Понятно, что с Фабианом Бальбуэна он играет в сборной, у них есть хорошая коммуникация, но надо искать коммуникацию с Гладышевым, Нгамале и Артуром, которые играют впереди. Думаю, для нас это хороший игрок, который нам дает и скорость, и агрессию, и конкуренцию — то, что я хочу", - приводит слова Лички "Матч ТВ".
Парагвайский правый защитник Хуан Касерес 19 февраля перешёл в московское "Динамо" из аргентинского "Лануса". 21 февраля 24-летний футболист попал в стартовый состав бело-голубых на товарищеский матч с "Краснодаром": провел на поле все 90 минут, результативными действиями не отметился, на 14-й минуте получил жёлтую карточку.
Встреча завершилась победой "Краснодара" со счётом 2:1: у чёрно-зеленых отличились Виктор Са (47 мин.) и Гонсалес (51 мин.), а единственный гол "Динамо" забил Гладышев (82 мин.).
Тренер "Динамо" Личка оценил дебют защитника Касереса в матче с "Краснодаром"
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал дебют в составе бело-голубых парагвайского защитника Хуана Касереса.
Фото: ФК "Динамо" Москва