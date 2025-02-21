"У "Краснодара" очень большой шанс выиграть чемпионат России в нынешнем сезоне, потому что "Спартак" — не "Реал", а "Зенит" — не "Барселона". "Краснодар" можно сравнить с "Атлетико", - приводит слова Шалимова "Матч ТВ".
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает "Краснодар" (39 очков), на втором месте расположился действующий чемпион страны, петербургский "Зенит" (39 очков), третью строчку занимает московский "Спартак" (37 очков).
Чемпионат России по футболу возобновится после зимней паузы матчами 19-го тура, запланированными на период с 28 февраля по 2 марта.
"Спартак" — не "Реал", а "Зенит" — не "Барселона". Шалимов оценил шансы "Краснодара" на золото РПЛ
Футбольный тренер Игорь Шалимов поделился своим мнением о перспективах "Краснодара" в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Крылья Советов"