По данным источника, московскому "Спартаку" в это зимнее трансферное окно предлагали приобрести права на нападающего "Палмейраса" Хосе Мануэля Лопеса. Сообщается, что 24-летний аргентинец мог обойтись российскому клубу примерно в 15-16 миллионов евро. Также отмечается, что игрок был готов рассмотреть вариант с трансфером в "Спартак", но в итоге красно-белые выбрали других кандидатов.
Лопес защищает цвета "Палмейраса" с 2022 года. Контракт футболиста действует до конца декабря 2027 года. В составе бразильской команды форвард провел 122 матча, забил 34 мяча и отдал 9 ассистов. Transfermarkt оценивает аргентинца в 9 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Источник: зимой "Спартак" отказался от покупки нападающего "Палмейраса"
Форвард "Палмейраса" Хосе Мануэля Лопеса мог оказаться в России.
Фото: Getty Images