Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Борнмут
0 - 1 0 1
ВулверхэмптонЗавершен
Арсенал
0 - 1 0 1
Вест ХэмЗавершен
Ипсвич
1 - 4 1 4
ТоттенхэмЗавершен
Фулхэм
0 - 2 0 2
Кристал ПэласЗавершен
Саутгемптон
0 - 4 0 4
БрайтонЗавершен
Астон Вилла
20:30
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 1 0 1
ЭспаньолЗавершен
Райо Вальекано
0 - 1 0 1
Вильярреал2 тайм
Валенсия
20:30
АтлетикоНе начат
Лас-Пальмас
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
2 - 0 2 0
БолоньяЗавершен
Венеция
0 - 0 0 0
ЛациоЗавершен
Торино
0 - 0 0 0
Милан1 тайм
Интер
22:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
1 - 1 1 1
БохумЗавершен
Майнц
2 - 0 2 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Хольштайн
0 - 2 0 2
БайерЗавершен
Боруссия М
0 - 3 0 3
АугсбургЗавершен
Боруссия Д
20:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лилль
2 - 1 2 1
Монако1 тайм
Сент-Этьен
21:00
АнжеНе начат
Осер
23:05
МарсельНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
3 - 1 3 1
ХимкиЗавершен
ЦСКА
4 - 2 4 2
Крылья СоветовЗавершен
Акрон
2 - 4 2 4
УралЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
СогдианаЗавершен
Рубин
5 - 3 5 3
ОренбургЗавершен
Крылья Советов
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен

Агент Тюкавина: варианты на лето прорабатываются

Представитель форварда "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов сообщил, что в зимний период не рассматривалась возможность ухода игрока.
Фото: ФК "Динамо"
"Зимой это не обсуждалось. На лето варианты прорабатывались? Они прорабатываются, но что сейчас наперед говорить", - цитирует агента "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин, выступающий на позиции центрального нападающего, сыграл за "Динамо" в 21 матче во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и сделал три голевые передачи на партнеров. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до июня 2028 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость воспитанника Академии бело-голубых в 16 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится