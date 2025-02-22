"Зимой это не обсуждалось. На лето варианты прорабатывались? Они прорабатываются, но что сейчас наперед говорить", - цитирует агента "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне Константин Тюкавин, выступающий на позиции центрального нападающего, сыграл за "Динамо" в 21 матче во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и сделал три голевые передачи на партнеров. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до июня 2028 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость воспитанника Академии бело-голубых в 16 миллионов евро.
Агент Тюкавина: варианты на лето прорабатываются
Представитель форварда "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов сообщил, что в зимний период не рассматривалась возможность ухода игрока.
Фото: ФК "Динамо"