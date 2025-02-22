"Мне кажется, "Спартак" делает всё правильно в плане трансферной политики. На фоне того, что сейчас происходит в "Зените", и с учётом того, что не усилился "Краснодар", у "Спартака" есть шанс стать чемпионом. Поэтому клуб поступил правильно, что укрепился. Это всё оправдается. Но меня волнует наша защитная линия, так как там нет приобретений. Оборона — самое слабое звено "Спартака", - цитирует Хаджи "Чемпионат".
В зимнее трансферное окно московский "Спартак" приобрел нападающего Ливая Гарсию, полузащитника Пабло Солари, а также голкипера Илью Помазуна. Сообщалось, что красно-белые могут подписать полузащитника Родриго Саласара из "Браги", однако переход сорвался.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице. Красно-белые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Хаджи: оборона — самое слабое звено "Спартака"
Бывший генеральный менеджер "Спартака" Александр Хаджи высказался о чемпионских амбициях красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"