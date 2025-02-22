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ХимкиЗавершен
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Крылья СоветовЗавершен
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Агент Дивеева высказался об интересе европейских клубов к защитнику

Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался об интересе европейских клубов к своему клиенту.
Фото: ПФК ЦСКА
"Не распространяюсь на тему интереса европейских клубов к Игорю. Не могу вам ничего сказать по поводу этого. Игорь готовится по плану ко второй части сезона с ЦСКА. Команда будет бороться за высокие места в этом сезоне", - цитирует агента "РБ Спорт".

В текущем сезоне Игорь Дивеев провел за московский ЦСКА во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 6 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 18-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31-м набранным очком. В 19-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет на выезде с "Зенитом".

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