"Конечно, "Краснодар" не нужно списывать со счетов из-за отсутствия трансферов. Они поборются за чемпионство, тем более что сейчас идут первыми. У них состав позволяет бороться за трофей в любом случае, только если не будет несколько травм подряд. Явного фаворита вообще пока нет, все станет ясно после первых пяти туров, наверное", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
"Краснодар" в зимнее трансферное окно не приобрел ни одного футболиста. После 18-ти сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги "быки" сыграют на своем поле с самарскими "Крыльями Советов", которые располагаются на 10-й строчке с 18-ю очками в своем активе.
Команда Мурада Мусаева проведет домашнюю встречу с грозненским "Ахматом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит", также команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
Мостовой: конечно, "Краснодар" не нужно списывать со счетов из-за отсутствия трансферов
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об отсутствии трансферов у "Краснодара".
Фото: РФС