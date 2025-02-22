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Орещук: в "Спартаке" поверили, что чем больше они потратят, тем больше у них будет шансов стать чемпионом

Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук поделился своим мнением о трансферной кампании московского "Спартака" этой зимой.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" рискует. Почему рискует? Потому что в этом году есть хороший шанс зацепиться за чемпионство, вот и решили под это дело укрепиться. Кто-то руководству "Спартака" сказал: "Чем больше мы потратим, тем шансов стать чемпионом у нас будет больше". И они, видно, поверили в эту историю, но она не всегда правильная. Укомплектовались — посмотрим, что это даст. Зачем? Я не знаю. Время покажет", — приводит слова Орещука Metaratings.

После 18-го тура текущего сезона чемпионата России по футболу "Спартак" с 37-ю набранными очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая на 2 очка от промежуточных лидеров - "Краснодара" и "Зенита".

В зимнее трансферное окно московский "Спартак" оформил переход форварда Ливая Гарсии, полузащитника Пабло Солари и голкипера Ильи Помазуна. Всего красно-белые, по данным интернет-портала Transfermarkt, потратили на трансферы этой зимой 56,6 млн евро.

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