"Там и так много футболистов, в том числе легионеров. Зачем набирать кучу непонятно кого, чтобы потом не знать, что с этими игроками делать? "Краснодар" всегда работает точечно на трансферном рынке. Поэтому практически все иностранцы у него играют", - приводит слова Тарханова "Евро-Футбол.Ру".
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги футбольный клуб "Краснодар", набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице, опережая петербургский "Зенит" по дополнительному показателю - результату личной встречи двух команд.
1 марта в рамках 19-го тура РПЛ "Краснодар" на своём поле сыграет против самарских "Крыльев Советов". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Тарханов - об отсутствии трансферов у "Краснодара": зачем набирать кучу непонятно кого?
Известный отечественный тренер Александр Тарханов прокомментировал отсутствие трансферов этой зимой у футбольного клуба "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"