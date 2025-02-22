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Байдачный: не представляю, как назвать назначение Карпина в "Динамо" повышением

Футбольный тренер Анатолий Байдачный высказался о возможном назначении Валерия Карпина главным тренером московского "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
"Переход в "Динамо" — это не повышение для Карпина, это жизнь. Сегодня ты работаешь в одном месте, завтра — в другом. Я даже не представляю, как это назвать повышением или понижением. Любая команда РПЛ — это хорошо. Значит, тренер заслуживает работать в ней", — приводит слова Байдачного Legalbet.

Ранее несколько телеграм-каналов распространили информацию, в соответствии с которой главный тренер футбольного клуба "Ростов" и сборной России по футболу Валерий Карпин рассматривается как кандидат для замены по завершении текущего сезона чешского специалиста Марцела Лички на посту наставника московского "Динамо".

Смена главного тренера бело-голубых может произойти, если команда не выполнить одну из следующих задач: попасть в топ-3 РПЛ или выиграть Кубок России.

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