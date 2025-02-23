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Мостовой: как оценивать работу Кахигао, если "Спартак" купил игроков за 20 млн, а можно было за 12?

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своей оценкой работы спортивного директора московского "Спартака" Франсиса Кахигао в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
"Когда говорят, что вот, купили хороших футболистов, в этот момент я спрашиваю, а какая цена у них? Сказали 20 миллионов. Можно ли было купить за 12 миллионов? Можно, но купили за 20. Как здесь оценивать? Вижу, что взяли хороших ребят, но и цены немаленькие", - приводит слова Мостового "ВсеПроСпорт".

Московский "Спартак" во время зимнего трансферного окна 2025 года приобрёл трех футболистов. Во-первых, у греческого АЕКа был куплен тринидадский нападающий Ливай Гарсия (по данным, размещенным на интернет-портале Transfermarkt, за 18,7 миллионов евро). Во-вторых, у аргентинского "Ривер Плейт" был куплен вингер Пабло Солари (за 10 миллионов евро). В-третьих, у московского ЦСКА был куплен вратарь Илья Помазун (за 1,2 миллион евро).

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