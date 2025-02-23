"Личка пока показывает результат, пока его снимать не за что. Поэтому говорить о других людях за спиной главного тренера — это неправильно. Когда, образно говоря, Личка не даст результат, когда будут выбирать, тогда мы можем обсудить и одного, и второго", - приводит слова Орещука Metaratings.
Чешский специалист Марцел Личка занимает пост главного тренера московского "Динамо" с лета 2023 года. Под его руководством бело-голубые по итогам сезона-2024/25 стали бронзовыми призёрами чемпионата России по футболу. В текущем сезоне столичный клуб в 18 матчах набрал 35 очков, с которыми в турнирной таблице располагается на четвёртой строчке.
Орещук: Личка показывает результат в "Динамо", его не за что снимать
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук высказался о возможном расставании с нынешним наставником бело-голубых Марцелом Личкой.
Фото: ФК "Динамо" Москва