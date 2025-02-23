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Даду: сначала у Рябчука не получалось в "Спартаке" - давило имя команды

Бывший игрок сборной Молдавии Сергей Даду высказался о выступлении в составе московского "Спартака" молдавского защитника Олега Рябчука.
Фото: ФК "Спартак"
"Первое время у Рябчука в "Спартаке" не получалось, но сейчас он адаптировался к этому большому клубу. На него, как и на всех остальных футболистов, давило имя этой команды. Из-за этого он сначала не мог раскрыться в полной мере, но теперь он справился с давлением, несмотря на критику в прессе и на критику многих специалистов. Олег показывает, что в него зря не верили. Ему просто нужно было время для адаптации", – приводит слова Даду Metaratings.

Левый защитник сборной Молдавии Олег Рябчук является игроком московского "Спартака" с августа 2023 года, когда красно-белые выкупили его у греческого "Олимпиакоса" за 6 миллионов евро. С тех пор он в общей сложности принял участие в 41 официальном матче, в котором отдал 3 голевые передачи, получил 6 жёлтые и 2 прямые красные карточки.

Действующий контракт игрока со столичным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 4 миллиона евро.

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