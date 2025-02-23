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"Пока тяжёлый". Игорь Зазулин оценил новичка "Зенита" Луиса Энрике

Бывший игрок "Зенита" Игорь Зазулин высказался о новичке петербургского клуба Луисе Энрике.
Фото: ФК "Зенит"
"Луис Энрике пока тяжёлый. Говорят, что он быстрый, есть скорость. Был эпизод в матче со "Спартаком", когда он убежал. Надо ещё смотреть, в каком он будет состоянии в чемпионате. В футбол он играть умеет. Пока оценка сдержанная", — приводит слова Зазулина Legalbet.

Петербургский "Зенит" в январе 2025 года приобрёл бразильского вингера Луиса Энрике у чемпиона Бразилии "Ботафого". Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, сумма компенсации за переход 24-летнего футболиста составила 33 миллиона евро. Между российским клубом и игроком было заключено соглашение, срок которого рассчитан до 30 июня 2029 года.

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