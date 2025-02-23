"Зделар? Чушь пишут, что только якобы в последний момент его отзаявили из ЦСКА и дозаявили за "Зенит"… По нему большие сомнения. В ЦСКА Зделар ничего не показывал – просто был футболист в команде, и всё. Я считаю, ЦСКА сделал хорошее дело, избавившись от игрока, который не приносил никакой пользы для команды, только получал зарплату, и всё", - заявил Стипиди.
Санкт-петербургский "Зенит" объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Сербии Сашей Сделаром. С футболистом заключили полуторагодичный контракт - до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что ЦСКА получил за трансфер легионера, контракт которого истекал летом, 1.3 миллиона евро.
Возникали опасения, что "Зенит" не успеет оформить трансфер Зделара из ЦСКА в последний день периода дозаявок 20-го февраля. В РФС и РПЛ, однако, сообщили, что трансфер оформлен вовремя, а значит Зделар сможет принять участие в матчах весенней части сезона.
Источник: "Евро-футбол"
Стипиди: чушь пишут, якобы в последний момент Зделара отзаявили и дозаявили за "Зенит", ЦСКА сделал хорошее дело
Футбольный функционер Павел Стипиди прокомментировал переход опорника Саши Зделара из ЦСКА в "Зенит" в момент трансферного дедлайна.
Фото: официальный сайт "Зенита"