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Источник: ЛДУ Кито запросил $6 млн за Арсе: Локомотив не смог договориться о трансфере

«Локомотив» попытался заключить сделку по трансферу 29-летнего форварда Арсе у эквадорского клуба ЛДУ Кито.
Фото: IMAGO
По информации журналиста Портильо в последние дни трансферного окна «железнодорожники» вышли на Кито, но не пришли к общему мнению о стоимости сделки. Эквадорцы пока не получили предложений, которые бы их устроили, включая предложение от Борнмута из АПЛ.

Алекс Арсе представляет ЛДУ Кито с февраля 2024 года. Его переход в этот клуб обошелся в 2,8 миллиона евро. За год, проведённый в Эквадоре, 29-летний нападающий сыграл 48 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 4 результативные передачи.

Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость парагвайского форварда составляет 5 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года.

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