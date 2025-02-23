Источник: ЛДУ Кито запросил $6 млн за Арсе: Локомотив не смог договориться о трансфере

Локомотив » попытался заключить сделку по трансферу 29-летнего форварда Арсе у эквадорского клуба ЛДУ Кито.

Фото: IMAGO

По информации журналиста Портильо в последние дни трансферного окна «железнодорожники» вышли на Кито, но не пришли к общему мнению о стоимости сделки. Эквадорцы пока не получили предложений, которые бы их устроили, включая предложение от Борнмута из АПЛ.



Алекс Арсе представляет ЛДУ Кито с февраля 2024 года. Его переход в этот клуб обошелся в 2,8 миллиона евро. За год, проведённый в Эквадоре, 29-летний нападающий сыграл 48 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 4 результативные передачи.



Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость парагвайского форварда составляет 5 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года.