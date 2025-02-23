«Конечно, «Краснодар» не нужно списывать со счетов из-за отсутствия трансферов. Они поборются за чемпионство, тем более что сейчас идут первыми. У них состав позволяет бороться за трофей в любом случае, только если не будет несколько травм подряд. Явного фаворита вообще пока нет, все станет ясно после первых пяти туров, наверное», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
В зимнее трансферное окно «Краснодар» не совершил ни одного входящего трансфера. Сейчас клуб лидирует в Российской Премьер-Лиге, имея 39 очков после 18 туров.
Первый официальный матч в новом году «Краснодар» проведёт 1 марта против «Крыльев Советов».
Александр Мостовой: "Краснодар" не нужно списывать со счетов из-за отсутствия трансферов
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отметил, что не стоит списывать «Краснодар» из чемпионской гонки, несмотря на отсутствие трансферов.
Фото: ФК "Краснодар"