Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
4 - 3 4 3
Ноттингем ФорестЗавершен
Манчестер Сити
0 - 2 0 2
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
7 - 1 7 1
ВальядолидЗавершен
Реал Мадрид
2 - 0 2 0
ЖиронаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
2 - 1 2 1
НаполиЗавершен
Верона
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Эмполи
0 - 5 0 5
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
2 - 2 2 2
ХайденхаймЗавершен
Бавария
4 - 0 4 0
АйнтрахтЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
3 - 1 3 1
ЛансЗавершен
Ницца
2 - 0 2 0
МонпельеЗавершен
Гавр
1 - 4 1 4
ТулузаЗавершен
Страсбург
0 - 0 0 0
БрестЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Александр Мостовой: "Краснодар" не нужно списывать со счетов из-за отсутствия трансферов

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отметил, что не стоит списывать «Краснодар» из чемпионской гонки, несмотря на отсутствие трансферов.
Фото: ФК "Краснодар"
«Конечно, «Краснодар» не нужно списывать со счетов из-за отсутствия трансферов. Они поборются за чемпионство, тем более что сейчас идут первыми. У них состав позволяет бороться за трофей в любом случае, только если не будет несколько травм подряд. Явного фаворита вообще пока нет, все станет ясно после первых пяти туров, наверное», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно «Краснодар» не совершил ни одного входящего трансфера. Сейчас клуб лидирует в Российской Премьер-Лиге, имея 39 очков после 18 туров.

Первый официальный матч в новом году «Краснодар» проведёт 1 марта против «Крыльев Советов».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится